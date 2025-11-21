Fisco, sui Testi unici spunta la proroga per scrivere il Codice
Nel Milleproroghe rinvio al 2027 per completare l’iter dei decreti mancanti
Con il via libera definitivo nel Consiglio dei ministri di ieri al decreto correttivo su Irpef e Ires e a quello su Terzo settore e Iva il contatore della delega fiscale segna 23 decreti attuativi, considerando anche i primi cinque Testi unici già pubblicati in «Gazzetta Ufficiale». Ma proprio su questi cinque a cui è destinato ad aggiungersi anche quello sull’Iva (rimasto ancora a metà del guado in attesa dell’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri) il Governo prepara uno slittamento ...