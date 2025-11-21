Imposte

Fisco, sui Testi unici spunta la proroga per scrivere il Codice

Nel Milleproroghe rinvio al 2027 per completare l’iter dei decreti mancanti

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Con il via libera definitivo nel Consiglio dei ministri di ieri al decreto correttivo su Irpef e Ires e a quello su Terzo settore e Iva il contatore della delega fiscale segna 23 decreti attuativi, considerando anche i primi cinque Testi unici già pubblicati in «Gazzetta Ufficiale». Ma proprio su questi cinque a cui è destinato ad aggiungersi anche quello sull’Iva (rimasto ancora a metà del guado in attesa dell’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri) il Governo prepara uno slittamento ...

