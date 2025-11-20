La provvigione d’ingresso non modifica il concordato del consulente finanziario
La risoluzione 67/E/2025: è una componente ordinaria che non modifica il reddito
Le provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari in caso di cambio del preponente non sono componenti straordinarie di reddito ai fini del concordato preventivo biennale. In altri termini tali provvigioni non vanno sommate alle eventuali plusvalenze o sopravvenienze attive determinando una corrispondente variazione del reddito concordato ma essendo delle componenti ordinarie di reddito non determinano una variazione del reddito concordato.
È questo nella sostanza il contenuto della...