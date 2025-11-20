Esclusione Iva fino al 2036 per le attività degli enti associativi
Via libera in Cdm al Dlgs che contiene anche norme su sport e crisi d’impresa. Un rinvio che allarga l’orizzonte del confronto con la Commissione UE
Enti associativi, confermato fino al 2036 il regime di esclusione Iva per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali (articolo 4, comma 4, del decreto Iva). Tra le novità contenute nel decreto delegato approvato ieri in cdm occorre porre l’accento proprio sulla proroga Iva per gli enti associativi. Il rinvio al 2036 dell’efficacia delle disposizioni introdotte dal Dl 146/2021 consente di stabilire un orizzonte temporale entro...