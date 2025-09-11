Fondazioni, dallo statuto faro per fusioni e scissioni

Per le fondazioni le operazioni straordinarie relative passano dalla valorizzazione dell’autonomia statutaria. Con la massima n. 20 del 22 luglio, il Consiglio notarile di Milano interviene su un tema di grande rilevanza per le realtà del Terzo settore, chiarendo l’ambito applicativo delle operazioni di trasformazioni, fusione e scissione come disciplinate dall’articolo 42-bis del Codice civile. Una norma, introdotta dal Dlgs 117/2017 (Cts), con cui è stata ammessa la possibilità per fondazioni e...

