Forfettari, in dichiarazione ultimi check sui contributi
Deducibili anche gli importi per collaboratori dell’impresa <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">familiare fiscalmente a carico</span>
Alessandra Caputo
Ultimi controlli anche per i contribuenti forfettari in vista della trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31 ottobre. I contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 devono compilare il quadro LM del modello Redditi Persone fisiche, oltre che lo specifico prospetto contenuto nel quadro...
Lo statuto standard semplifica la verifica
di Jessica pettinacci e gabriele sepio