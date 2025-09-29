Forfettari, monitoraggio in Redditi sui compensi pagati senza ritenuta
Nel quadro RS il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi senza trattenuta. In caso di ritenuta subita l’indicazione nel modello consente lo scomputo
I contribuenti forfettari devono compilare il quadro RS per adempiere agli obblighi informativi previsti dai commi 69 e 73 della legge 190/2014 nonché per l’indicazione delle eventuali ritenute subite. La legge 190/2014 obbliga professionisti e imprenditori forfettari a adempiere a specifici obblighi informativi al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di analisi.
Il primo obbligo riguarda la comunicazione dei dati dei redditi erogati per i quali, all’atto...
