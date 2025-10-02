Giovani commercialisti, il rilancio puntando sulle specializzazioni
È necessario però che siano facilmente riconoscibili all’esterno. Quasi mille i partecipanti al Convegno dell’Unione giovani che si conclude oggi al Teatro Lirico di Cagliari
Quasi mille i partecipanti al Convegno dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili iniziato ieri a Cagliari. Il titolo dell’evento «Oltre la maschera» - spiega il presidente dell’Unione Francesco Cataldi - è un invito alla categoria ad andare oltre lo stereotipo del commercialista schiacciato dagli adempimenti: «Un’immagine riduttiva della nostra professione – chiosa dal palco del Teatro Lirico di Cagliari – che dobbiamo cambiare». Secondo Cataldi le specializzazioni, se riconoscibili...