Holding operative, componenti finanziarie fuori dalla base Irap con l’adesione al Cpb
Comportamento coerente in dichiarazione per chi ha dato rilevanza alle voci
Ai fini della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) le società di partecipazione non finanziarie (cosiddette «holding operative») non devono considerare le componenti di natura finanziaria previste dall’articolo 6, comma 9, del decreto Irap; tuttavia, le società che (ai fini della proposta 2024-2025) abbiano dato rilevanza a queste componenti – in assenza di diverse indicazioni – non hanno problemi, a condizione che mantengano nella dichiarazione Irap 2025 un comportamento coerente con...