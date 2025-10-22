I commercialisti: bene il taglio Irpef e le agevolazioni per le imprese
I commercialisti promuovono le misure della manovra 2026 che si prepara a iniziare il suo percorso di approvazione parlamentare.
Dal palco del Congresso nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, iniziato il 22 ottobre a Genova presso i Magazzini del cotone, arriva il giudizio sostanzialmente positivo del presidente della categoria Elbano de Nuccio.
«Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso degli Stati generali dei commercialisti che si sono svolti a giugno a Roma aveva...
Corsi gratuiti, borse e rimborsi per la formazione degli iscritti
Federica Micardi