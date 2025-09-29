Il cessionario d’azienda può impugnare l’avviso per dimostrare l’estraneità alla frode

Nel caso di cessione d’azienda attuata in frode all’Erario, l’agenzia delle Entrate che voglia chiamare il cessionario a rispondere solidalmente dei debiti tributari maturati in capo al cedente deve dimostrare, in base all’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, che il cessionario abbia avuto conoscenza della situazione debitoria del cedente e la sua partecipazione dolosa o colposa nello schema fraudolento. Inoltre, poiché la responsabilità del cessionario che abbia concorso nella frode non è...

