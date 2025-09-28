Controlli e liti

Società di comodo, test di operatività disinnescato nel primo triennio

Il primo esercizio (di avvio) non può essere mai incluso nella disciplina

Cristina Odorizzi

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della disciplina delle società di comodo, ancora una volta a favore del contribuente, ma valorizzando un aspetto sin qui mai affrontato: l’applicazione del test di operatività nel primo triennio di vita della società.

Secondo l’ordinanza 22007 del 30 luglio scorso, il test di operatività non è applicabile se non sussistono almeno tre esercizi (compreso quello oggetto del test) effettivamente vitali da prendere in considerazione, ove il primo esercizio...

