Società di comodo, test di operatività disinnescato nel primo triennio
Il primo esercizio (di avvio) non può essere mai incluso nella disciplina
La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della disciplina delle società di comodo, ancora una volta a favore del contribuente, ma valorizzando un aspetto sin qui mai affrontato: l’applicazione del test di operatività nel primo triennio di vita della società.
Secondo l’ordinanza 22007 del 30 luglio scorso, il test di operatività non è applicabile se non sussistono almeno tre esercizi (compreso quello oggetto del test) effettivamente vitali da prendere in considerazione, ove il primo esercizio...