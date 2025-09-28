Spese sanitarie nel 730: fatture e scontrini originali salvagente contro i dati mancanti
Entro martedì 30 settembre l’invio della dichiarazione alle Entrate. Assenti nella precompilata i costi scartati dal software o mai trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (come le cure all’estero o gli acquisti da operatori italiani non obbligati all’invio)
Nonostante i recenti chiarimenti del Fisco che ammettono la possibilità di utilizzare, come prova, i dati presenti sul Sistema della Tessera sanitaria, è consigliabile conservare fatture e scontrini delle spese sanitarie per il 730 in scadenza martedì 30 settembre.
Nella risposta alla Faq del 17 luglio l’agenzia delle Entrate ha affermato che la prova del sostenimento delle spese sanitarie, ai fini della detrazione o deduzione, può essere data con il prospetto delle spese scaricato dal Sistema Ts, ...