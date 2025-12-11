Società senza personalità giuridica, il debito Iva non va esteso
Uno dei criteri qualificanti del «soggettività passiva» ai fini Iva è l’indipendenza
Un socio di una società di diritto civile priva di personalità giuridica non è debitore dell’Iva relativa ai sevizi forniti dagli altri soci.
Con la sentenza nel caso C-796/23, la Cgue affronta un caso complesso di soggettività passiva ai fini Iva, in riferimento a una società, che potremmo definire “di fatto” o “occulta”, in ogni caso priva di una autonoma personalità giuridica.
La Ceska sit è una società ceca che nel 2017 ha cooperato con 3 società Usa, operanti in Repubblica Ceca tramite delle succursali...