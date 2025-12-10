Riproposizione dei motivi assorbiti entro 6o giorni

L’appellato totalmente vittorioso in primo grado deve riproporre in appello, in modo specifico e tempestivo, le questioni ed eccezioni rimaste assorbite. Tale riproposizione deve avvenire nel termine per la costituzione in giudizio e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell’appello e deve essere contenuta nell’atto di controdeduzioni non occorrendo un appello incidentale.

A enunciare questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 32051 depositata ieri.

A un’associazione sportiva venivano...