Controlli e liti

Addizionali provinciali sulle accise: doppio binario di tutela per il consumatore finale

Insinuazione nell’eventuale fallimento o in alternativa azione direttamente innanzi all’Erario

di Giorgio Emanuele Degani

Il consumatore finale che ha pagato addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica può sempre agire per la ripetizione dell’indebito contro il fornitore, anche se questi è fallito insinuandosi in tal senso, o, in alternativa, agire direttamente innanzi all’Erario. Così l’ordinanza 31647/2025 della Cassazione.

Le addizionali provinciali...

Correlati

Sezione 1

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti