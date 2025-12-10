Addizionali provinciali sulle accise: doppio binario di tutela per il consumatore finale
Insinuazione nell’eventuale fallimento o in alternativa azione direttamente innanzi all’Erario
Il consumatore finale che ha pagato addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica può sempre agire per la ripetizione dell’indebito contro il fornitore, anche se questi è fallito insinuandosi in tal senso, o, in alternativa, agire direttamente innanzi all’Erario. Così l’ordinanza 31647/2025 della Cassazione.
Le addizionali provinciali...
