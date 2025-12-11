Più insegne su un unico cartello: nelle vecchie liti l’imposta di pubblicità è sul singolo messaggio
Non ha efficacia retroattiva la nuova norma introdotta a partire dal 2021 che impone di tassare l’intero impianto e non i singoli messaggi
In presenza di più messaggi pubblicitari, riguardanti diverse aziende, collocati su un unico pannello, l’imposta di pubblicità va determinata in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate. È il chiarimento fornito dalla Cassazione che, seguendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza 32096/2025, ha accolto il ricorso di una nota società, specializzata nella gestione e riscossione delle imposte comunali, per conto di ...