Messa alla prova anche senza pagare le imposte
La Cassazione rimette la decisione alla sola discrezionalità del giudice. Lo stato di insolvenza dell’imputato determinante per l’esenzione dal ristoro
Per la messa alla prova nei reati tributari non è necessario il pagamento delle imposte evase contestate: il programma definito ai fini dell’estinzione del reato, rientra nella discrezionalità del Tribunale, il quale deve dar conto delle proprie scelte con adeguata motivazione. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Terza penale, con la sentenza 31846/2025.
Il legale rappresentante...