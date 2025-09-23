Stop all’avviso del Fisco all’erede: la revoca della rinuncia non può essere tacita

Il giudice tributario può conoscere delle questioni civilistiche solo incidentalmente e ai limitati fini della decisione tributaria. Non può pronunciarsi sulla richiesta dell’ufficio e ritenere invalida la rinuncia all’eredità, atteso che l’eventuale accoglimento di tale richiesta avrebbe l’effetto di travalicare l’efficacia della rinuncia, assumendo portata revocatoria, potendo incidere sulla titolarità del bene e pregiudicare il diritto di proprietà acquisito da un altro soggetto a seguito della...

