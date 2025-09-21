Bonus Sud alla società agricola: spetta anche senza reddito d’impresa
Sì al credito d’imposta all’agricoltore che dichiara solo reddito agrario. La Cgt Bari va contro <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la prassi consolidata </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">e l’indirizzo del Mef</span>
La Cgt di primo grado di Bari con la recente sentenza n. 1942/5/2025 (presidente Nettis, relatore Cavone) conferma il suo precedente giurisprudenziale (sentenza n. 1536/24), affermando il diritto degli agricoltori che dichiarano solo reddito agrario alla fruizione del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree depresse del Mezzogiorno (il cosiddetto Bonus Sud), disciplinato dalla legge 208/2015, non prevedendo la norma la loro espressa esclusione.
La vicenda
Nel caso in esame una società semplice agricola...