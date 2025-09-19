Impatriati, i versamenti tardivi non precludono la proroga
I lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 possono continuare a beneficiare della tassazione ridotta anche se il pagamento è stato effettuato oltre la scadenza fissata
Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 10 o del 5 per cento dovuta per la proroga del regime degli impatriati deve considerarsi ordinatorio poiché nessuna disposizione afferma che lo stesso è perentorio. Ne consegue che i lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, possono continuare a beneficiare della tassazione ridotta per ulteriori cinque anni anche se il pagamento dell’imposta è stato effettuato oltre la scadenza...
