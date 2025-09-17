Immobili merce, dichiarazione per l’esenzione Imu con effetto anche sugli anni successivi
La Cgt Campania: non è dovuto il rinnovo annuale in assenza di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta
La dichiarazione ai fini dell’esenzione Imu degli immobili merce ha effetto anche per gli anni successivi, fermo restando non siano modificate le condizioni dichiarate da cui emerga un’eventuale imposta dovuta. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza 3993/8/2025.
Va ricordato, infatti, ...
