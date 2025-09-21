Irrilevante il deposito che prova la notifica ma privo di conformità

Il giudice tributario non tiene conto della documentazione depositata nel fascicolo processuale comprovante l’intervenuta notifica degli atti presupposti se questi sono privi dell’attestazione di conformità. È quanto deciso dalla Cgt di Padova con la sentenza n. 237/1/2025 (presidente e relatore Campanile).

L’onere dell’attestazione di conformità dei documenti analogici fa seguito al decreto legislativo 220/2023 che ha introdotto nell’articolo 25-bis del Dlgs 546/92 il comma 5-bis. Quest’ultimo prevede...