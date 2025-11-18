Il concorso all’operazione mette in salita il recesso del socio
Diventa rilevante la condotta nell’intero processo deliberativo
Non può recedere il socio che, in un’operazione societaria complessa, seppur non abbia approvato la deliberazione con la quale l’iter decisionale si conclude, abbia favorevolmente concorso a una precedente fase dell’operazione. La sentenza 30133/2025 della Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) induce a un profondo ripensamento complessivo del diritto di recesso del socio in quanto il presupposto del diritto non è più circoscritto al momento assembleare (come finora si è detto), ma si estende...