Il concorso all’operazione mette in salita il recesso del socio

Non può recedere il socio che, in un’operazione societaria complessa, seppur non abbia approvato la deliberazione con la quale l’iter decisionale si conclude, abbia favorevolmente concorso a una precedente fase dell’operazione. La sentenza 30133/2025 della Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) induce a un profondo ripensamento complessivo del diritto di recesso del socio in quanto il presupposto del diritto non è più circoscritto al momento assembleare (come finora si è detto), ma si estende...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi