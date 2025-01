Il regime agevolato per le giovani imprese agricole trova spazio in dichiarazione Iva

Opzione per il regime fiscale agevolato delle imprese giovanili in agricoltura da indicare nel modello Iva 2025. Con provvedimento del 15 gennaio scorso è stato approvato il modello Iva 2025 in cui è stato introdotto il rigo VO27 che dovranno utilizzare i giovani agricoltori che si sono avvalsi, nell’anno 2024, del regime previsto dalla legge 36/2024.

La legge ha introdotto alcune misure per le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola in base all’articolo...