Import, no all’obbligo di notifica preventiva. Stop dell’Avvocato Ue ai controlli che diventano barriere doganali

In ambito doganale, gli Stati Ue possono prevedere un obbligo di notifica preventiva sull’arrivo di prodotti alimentari da altri Paesi, solo se tale misura è strettamente necessaria per organizzare i controlli. La previsione di un obbligo generalizzato e sistematico in tal senso viola il principio di proporzionalità e finisce per trasformarsi in una barriera non tariffaria alla libera circolazione delle merci nel mercato unico. Queste sono le conclusioni espresse dall’Avvocato generale nella causa...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi