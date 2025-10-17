Imposta sui servizi digitali, acconto entro il 30 novembre
Tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 alla disciplina dell’imposta sui servizi digitali, tra cui l’istituzione di un acconto da versare a novembre, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/E del 7 ottobre 2025 ha istituito il codice tributo e fornito le opportune indicazioni operative.
L’ambito soggettivo
L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 145/2018, come modificato dalla legge di Bilancio 2025, legge 207 del 30 dicembre 2024, disciplina l’imposta sui servizi digitali...
I punti chiave
