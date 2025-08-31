Imposte estere, niente riduzione proporzionale non prevista negli accordi
La clausola non è presente nella Convenzione Italia-Argentina: importi detraibili in misura piena
Poiché la Convenzione tra Italia e Argentina non contempla espressamente l’inclusione dei redditi esteri nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali - e dunque non prevede un meccanismo di riduzione proporzionale dell’imposta estera - si applica la disciplina generale contenuta nell’articolo 165, comma 1, del Tuir. In base a questa norma, quando il reddito complessivo di un contribuente include anche redditi prodotti all’estero, le imposte definitive pagate su questi redditi in altri Paesi...