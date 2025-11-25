Come fare perAdempimenti

Imu 2025, verifica delle aliquote e saldo entro il 16 dicembre

di Pasquale Mirto

  • Quando Entro il 16 dicembre 2025

  • Cosa scade Saldo Imu 2025

  • Per chi Possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione dei casi di esenzione, come l’abitazione principale

  • Come adempiere Pagamento con modello F/24

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. La base imponibile
  3. 3. Le riduzioni
  4. 4. La scheda di calcolo Imu
  5. 5. Gli immobili merce
  6. 6. L’esenzione per le attività sportive

