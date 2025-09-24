L’uscita dal forfait nel 2024 non blocca il concordato
Ammesso chi ha superato la soglia dei 100mila euro di ricavi e/o compensi. Necessario aver applicato gli Isa l’anno precedente l’accettazione della proposta
Il forfettario che nel 2024 ha superato la soglia di ricavi/compensi di 100.000 euro e che, quindi, ha applicato gli Isa, può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb). Il prossimo 30 settembre scade il termine per poter accedere alla proposta per il biennio 2025-2026; i contribuenti interessati sono quelli in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 10 del Dlgs 13/2024 e che non si trovano in una delle cause di esclusione di cui al successivo articolo 11.
Il concordato...