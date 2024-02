La deroga al favor rei rischia di alimentare il contenzioso

La riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie si propone di derogare al principio del favor rei (tranne per il nuovo binomio cumulo giuridico/ravvedimento operoso). Si tratta di una scelta – peraltro mai attuata in tutte le riforme/revisioni fin qui effettuate – che rischia di generare un notevole contenzioso. E che si scontra con un principio fondamentale del sistema sanzionatorio: quello dell’unicità della sanzione e dell’effetto interruttivo conseguente alla...

