Scatta l’Irpef sul risarcimento per mancata assunzione

Il risarcimento per mancata assunzione, riconosciuto in sede civile, ha natura reddituale costituendo un ristoro sostitutivo dello stipendio ed è, di conseguenza, soggetto a Irpef.

La sentenza 1316/2/2025 della Cgt Puglia afferma tale principio risolvendo, a favore dell’agenzia delle Entrate, la controversia nata dall’istanza di rimborso presentata da un contribuente che riteneva di essere in presenza di attribuzioni di natura risarcitoria e perciò non tassabili. L’Agenzia aveva negato il rimborso...