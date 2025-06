L’autotutela cancella la lite sull’atto non notificato

La strada dell’autotutela può bloccare i contenziosi che riguardano atti preliminari, accertamenti o altri atti non notificati oppure notificati irregolarmente. L’annullamento della richiesta di pagamento da parte dell’ente impositore consente, infatti, di non far proseguire le liti già avviate. È quanto emerge dall’esperienza sul campo. Nello specifico, va segnalato quanto accaduto a un contribuente che nel mese di aprile 2024 si è visto notificare una cartella, con richiesta di Imu per il 2014, ...

