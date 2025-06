Il ravvedimento speciale lascia margini al Fisco per gli accertamenti analitici Iva

La domanda Un commerciante al minuto che ha aderito al ravvedimento 2018-2022, riceve una comunicazione con adempimento per corrispettivi risultanti nel cassetto fiscale superiori a quelli dichiarati. L’adesione copre questa fattispecie oppure il commerciante si deve adeguare alle richieste dell’agenzia delle Entrate?

M. L. - Modena

Nel caso descritto, l’adesione al ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 non copre del tutto la fattispecie relativa ai maggiori corrispettivi risultanti dal cassetto fiscale rispetto a quelli dichiarati. L’articolo 2-quater del Dl 113/2024, come riportato nel contesto, stabilisce che per gli anni oggetto di ravvedimento l’agenzia delle Entrate non può effettuare rettifiche in base all’articolo 39 del Dpr 600/1973 (accertamenti analitici, induttivi e presuntivi sul reddito) e dell’articolo...