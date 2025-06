Iscro, non scatta l’indicazione nel quadro RR del modello Redditi

La domanda L'indennità Iscro (inserita dall’Inps nella CU 2025 con lettera A e codice 25) dal 2024 è soggetta a Irpef e ad imposta sostitutiva (se forfettario), mentre alla stessa non è riconosciuta contribuzione figurativa. È soggetta ad essere dichiarata nel quadro RR nonché al versamento dell’aliquota prevista alla gestione separata Inps ?

O. I. - Trieste

L’indennità Iscro è stata istituita dalla legge di Bilancio del 2021 in via sperimentale ed è entrata a regime con la legge di Bilancio 2024. È un’indennità che viene riconosciuta ai contribuenti iscritti alla gestione separata Inps che svolgono attività di lavoro autonomo in maniera abituale, i quali hanno visto una contrazione degli affari pari al 70% della media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti. Tale indennità viene erogata per un periodo di sei mesi dal giorno successivo alla ...