Affitti brevi, le piattaforme online applicano la ritenuta al 21% a chi non opera come impresa

La domanda Le piattaforme online che gestiscono e riscuotono le prenotazioni per case-vacanza "brevi" per conto di proprietari-locatori sono sempre e comunque obbligate ad applicare la cedolare del 21% ex lege 213/2023 e a rilasciare la relativa certificazione annuale di quanto trattenuto a titolo di imposta oppure il proprietario-locatore può chiedere la non applicazione della ritenuta e pagare l'intera imposta direttamente in dichiarazione annuale?

R. G. - Arezzo

In base all’articolo 4 del Dl 50/2017, gli intemediari anche on line che intervengono nel pagamento dei canoni di locazione breve sono sempre obbligati a effettuare la ritenuta del 21% che è considerata a titolo di acconto. L’unica eccezione riguarda i locatori che dichiarano di agire in veste d’impresa, perché in questo caso il relativo canone non costituirà reddito fondiario ma reddito d’impresa e pertanto non potrà fruire della cedolare secca, ai sensi dell’articolo 3, Dlgs 23/2011. Ne deriva ...