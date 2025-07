Immobili in usucapione, così la rilevazione contabile

La domanda

Una società in nome collettivo ha acquisito per usucapione, con accordo di mediazione degli usucapiti, dei fabbricati valutati con perizia di stima per euro 172.000. La società ha riportato in bilancio gli immobili tra i fabbricati strumentali per euro 172.000 e come contropartita la plusvalenza patrimoniale per pari importo. Si chiede se la società ha operato bene a rilevare la plusvalenza patrimoniale sul proprio conto economico e se tale plusvalenza possa essere fiscalmente ripartita in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi, ai fini della tassazione.

G. P. SA