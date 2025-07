Nessuna ritenuta sul dividendo a un ente pubblico dalla società partecipata

La domanda Una regione deve incassare un dividendo da una società partecipata al 100% e che svolge un’attività di tipo istituzionale. Il dividendo deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte?

F. D. - Roma

Il trattamento fiscale dei dividendi è disciplinato dal Dpr 600/73, e nello specifico dall’articolo 27, che individua i soggetti verso i quali viene applicata la ritenuta a titolo d’imposta secondo aliquote diverse. Tale previsione è applicabile sino al 31 dicembre 2025, in quanto a partire dal 1° gennaio 2026 la stessa verrà sostituita dall’articolo 55 del Dlgs 33/2025, che, in termini di soggetti assoggettati a tale ritenuta, non muta rispetto a quanto attualmente previsto.

Nello specifico, nel ...