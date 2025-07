Iva non detratta per l’acquisto, così il recupero per decimi

La domanda Una società ha comprato un immobile strumentale in reverse charge, nell’anno di acquisto indicava un prorata di indetraibilità pari al 100% avendo solamente operazioni attive esenti, versando così l’intera Iva. L’indetraibilità 100% perdurava per ulteriori tre anni. Dal quarto periodo di imposta successivo la società registrava operazioni imponibili. Si chiede conferma della possibilità di rettifica dell’Iva per i decimi mancanti fino a scadenza del periodo di osservazione di dieci anni.

M. P. - Pisa

Nel caso descritto, la società ha la possibilità di recuperare l'Iva non detratta al momento dell'acquisto, per il decimo dell’anno. Infatti, ai sensi dell’articolo 19-bis 2 del Dpr 633/1972, la detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati deve essere rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione, in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini della rettifica della detrazione...