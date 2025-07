L’acquisto di computer può rientrare tra i beni agevolati dal credito d’imposta Zes

La domanda Una società che opera nel settore di ricerca e selezione di personale per le imprese, intende realizzare nel 2025 un investimento e usufruire del credito Zes. Tra i vari beni, la società intende acquistare diversi pc che ovviamente saranno impiegati nell'attività d'impresa. L'acquisto di personal computer (con il relativo pacchetto di Office) è agevolabile ai fini della Zes?

A. C. - Catania

Rientrano nell'agevolazione in esame gli investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale, che siano strumentali all'attività dell'impresa. Sono pertanto agevolabili i beni classificabili secondo corretti principi contabili (in particolare il principio Oic 16) nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall’articolo...