Esenti Iva le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore fuori dall’Unione europea

La domanda Una Srl italiana ha ceduto gratuitamente dei beni (macchinari per la lavorazione del legno) per un valore totale di circa 6.000 euro in esportazione a una diocesi africana (Repubblica democratica del Congo), con trasporto ed esportazione a cura del cedente. Si chiede se in questo caso è prevista l’esenzione Iva e se quest’ultima dipende dalla qualifica del soggetto ricevente.

L’articolo 146 della direttiva n. 2006/112, individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano da Iva le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore, o per suo conto, fuori dal territorio Ue. In recepimento di tale indicazione, l’articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 tra le cessioni non imponibili indica le cessioni all’esportazione dirette, che rappresentano la forma “standard” di esportazione.

Di seguito la struttura dell’operazione: il venditore cede la proprietà di beni...