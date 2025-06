Per il sismabonus acquisti l’edificio deve essere integralmente demolito e poi ricostruito

La domanda Una Srl che svolge attività edile (costruzione edifici) ha acquistato a fine 2024, da un'altra impresa edile, una casa parzialmente demolita e ricostruita con i criteri per usufruire del sisma bonus acquisti. Alla Srl acquirente spetta il sisma bonus acquisti? In caso positivo rileva, ai fini del diritto al bonus, il fatto che la casa acquistata venga contabilizzata come bene merce (rimanenze finali) o tra i beni ammortizzabili?

S. V. - Cuneo

Per fruire del sismabonus acquisti, l’intervento eseguito deve essere di integrale demolizione e non parziale, come nel caso di specie. Pertanto, la detrazione non si rende applicabile non perchè l’acquirente è una società e l’abitazione è un bene merce (destinato alla vendita), ma perché la demolizione dell’edificio da parte della società che ha realizzato l’intervento è parziale e non totale.

L’agenzia delle Entrate, infatti, nella risposta 398 del 27 luglio 2023 ha confermato l’applicabilità del...