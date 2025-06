Detrazione del 50% per l’immobile trasformato da D/7 a A/2

La domanda I lavori di ristrutturazione edilizia per la trasformazione di un immobile da F/3, categoria catastale in cui è stato inserito a seguito di lavori non ultimati su immobile precedentemente esistente ed accatastato ad uso artigianale (D/7), ad uso residenziale (A/2 ) sono detraibili al 50% dall'intestatario in quanto abitazione principale? Queste spese sono detraibili anche dal convivente more uxorio dell'intestatario dell'immobile? Se si, con quale percentuale 50% o 36%?

T. G. - Bari

Nel caso descritto, la detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia è applicabile anche per i lavori di trasformazione da immobile originariamente accatastato in categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e destinati all'esercizio di attività produttive), attualmente in F/3 (fabbricato in corso di costruzione) e al termine dei lavori con cambio di destinazione d’uso, accatastato in residenziale, in categoria A/2 (abitazioni di...