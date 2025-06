Agevolazioni prima casa per l’immobile frutto di accorpamento

La domanda Possiedo un immobile in un comune diverso da quello di residenza e vorrei acquistare l’appartamento attiguo per poi accorparlo in un’unica unità immobiliare a quello di mia proprietà e contestualmente fare il cambio di residenza. Posso usufruire delle agevolazioni prima casa? Poiché non ricordo se il primo appartamento è stato acquistato con tali agevolazioni vorrei, anche, sapere dove potrei trovare questa indicazione.

M. V. - Brescia

La risposta al quesito è affermativa, con le precisazione qui sotto riportate. In particolare, come precisato nella risposta n. 113 del’agenzia delle Entrate, già con circolare 38/E del 12 agosto 2005 e con la risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005 era stata riconosciuta la possibilità di godere delle agevolazioni "prima casa", con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo ...