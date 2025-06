Sì alla nota di variazione Iva in caso di liquidazione giudiziale del debitore

La domanda In caso di liquidazione giudiziale, la società Alfa che vanta un credito nei confronti della società Beta in liquidazione giudiziale, può emettere nota di variazione per il recupero dell’Iva oltre l’anno?

G. S. - Roma

La risposta è affermativa. Si conferma che la società Alfa che vanta un credito nei confronti di una società sottoposta a liquidazione giudiziale può emettere una nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’Iva anche oltre l’anno dall’emissione della fattura. Bisogna però considerare che la nota di credito deve essere emessa entro il termine della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. La facoltà di emettere la nota di variazione...