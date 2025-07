Sismabonus e mobili, prima il rogito e dopo l’acquisto

La domanda

Nel dicembre 2024, ho acquistato e rogitato un appartamento “al grezzo”, nonché il garage e la cantina di pertinenza, accatastati in categoria F/3 (unità in corso di costruzione), con diritto al sismabonus 85 per cento (81.600 euro) su un massimo imponibile di 96mila euro. Il tutto fa parte di un edificio di cinque unità immobiliari, costruito dopo avere demolito l’immobile preesistente, con miglioramento di almeno due classi del rischio sismico. Sono stati appaltati i lavori di finitura, che termineranno entro settembre 2025, data in cui trasferirò la residenza nell’appartamento in questione. Durante i lavori di finitura (impianti, tinteggiatura eccetera), acquisterò i mobili per arredare l’appartamento. Ho diritto al bonus mobili per tale acquisto?