Il distacco in Italia di chi è iscritto Aire e residente in Uk

La domanda Un contribuente italiano iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), dipendente di una società inglese, che ha anche ottenuto la cittadinanza britannica, viene distaccato in Italia durante tutto il 2025. Pur mantenendo la residenza in Inghilterra, questo soggetto, per il 2025, sarà, comunque, obbligato a dichiarare anche in Italia i redditi “inglesi”?

Nel caso descritto, il contribuente italiano iscritto all’Aire e residente fiscalmente in Inghilterra, pur mantenendo la residenza nel Regno Unito durante il periodo di distacco lavorativo in Italia nel 2025, potrebbe essere comunque obbligato a dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendente percepiti dalla società inglese.

Infatti, ex articolo 3 del Tuir (Dpr 917/1986), i soggetti residenti all’estero sono assoggettati a tassazione in Italia per i redditi ivi prodotti, che includono i redditi...