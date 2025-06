Dallo stop alla sospensione Covid di 85 giorni all’invio annuale dei dati al sistema Tessera sanitaria: tutte le novità del correttivo

Non solo le modifiche al concordato preventivo biennale, per cui debutteranno le soglie di incremento tarate sul voto agli Isa: per chi arriverà al 10 pagella già sull’anno d’imposta 2024 (che precede la nuova edizione del concordato) l’incremento massimo non potrà superare il 10 per cento; una percentuale che diventa del 15% per chi ha punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25 per cento. Il decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 4 giugno contiene altre misure che ...

