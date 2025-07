L’ecotassa sui veicoli usati viola il Trattato Ue

L’applicazione dell’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi (la cosiddetta ecotassa) ai soli veicoli usati provenienti da altri Paesi Ue, che non trova invece applicazione in relazione all’acquisto di veicoli usati già immatricolati in Italia parimenti inquinanti, comporta una violazione dell’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), e pertanto il relativo atto di accertamento deve essere annullato. È questo il principio di diritto contenuto...

