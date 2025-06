Ritardi aerei, niente registro sui biglietti citati nell’indennizzo

I biglietti e i contratti di viaggio aerei enunciati in una sentenza del giudice di pace di condanna al risarcimento per ritardi nel volo non vanno tassati se la prestazione è stata comunque eseguita. Non si applica, quindi, l’imposta di registro sui biglietti “indicati” nella pronuncia di indennizzo quando i viaggiatori sono giunti a destinazione anche se con ritardi nell’imbarco e nell’arrivo. È quanto emerge dalla sentenza 868/19/2025 della Cgt Lombardia.

Il caso ruota intorno a una pronuncia con...