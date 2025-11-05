La pec degli amministratori non è quella della società
Arriva il divieto per via normativa nel decreto sulla sicurezza lavoro. Le Camere di commercio erano orientate a consentire l’utilizzo dello stesso domicilio digitale
La fantasia del legislatore nell’introdurre oneri burocratici sembra non avere limiti. Tra le pieghe del Dl 159/2025 (decreto sicurezza lavoro), già in vigore dal 31 ottobre scorso, si scoprono un paio di disposizioni (articolo 13, commi 3 e 4), che cercano di correggere il tiro su quello che è stato definito come il “balzello” della pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° gennaio 2025). L’effetto è una compressione...
Acquisizione delle Cu, per gli intermediari delegati preferibili le soluzioni web service
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware